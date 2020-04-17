Упаковка всему голова – как не заразиться коронавирусом через хлеб

Хлеб подозревают в распространении коронавируса. Несмотря на многочисленные предупреждения, неупакованный должным образом, он продается на прилавках наших магазинов, вызывая бурю эмоций у потребителей и защитника их интересов Эюба Гусейнова.

В условиях пандемии опасного вирусного заболевания это может нести серьёзную угрозу, уверен руководитель Союза свободных потребителей (ССП). Ведь неизвестно, сколько человек могут потрогать буханку или покашлять возле неё, пока она не попадёт к покупателю, который вполне может оказаться пожилым человеком, находящимся в группе риска.

«Мне лично приходится наблюдать, как привозят фабричный хлеб в магазины, пренебрегая нормами эпидемиологической безопасности, в открытых ящиках, которые к тому же кладут на землю, а после складывают в кучу. Спустя время в эти же ящики вновь помещают хлеб. Хлеб привозят в кузовах машин, выгружают руками без соблюдения всяких правил санитарной безопасности. А ведь пекарни должны продавать этот продукт исключительно в упаковке», — сообщил Гусейнов.

И это в то время, как в условиях пандемии санитарные нормы обретают особую актуальность. Особенно же, когда речь заходит о соблюдении гигиенических требований к производству и реализации продуктов питания. По свидетельству главы ССП, даже упакованный хлеб не всегда безопасен в плане передачи инфекции. Ведь если приглядеться к упаковке отдельных производителей, бумажная защита лишь отчасти прикрывает буханку.

«Товар водружают на полки, где каждый желающий может вольно или невольно к нему прикоснуться, обеспечив тем самым передачу вируса от больного к здоровым людям, — продолжил специалист. – Другой вопрос, как происходит процесс упаковки, и кто прикасается к буханке, прежде чем ее завернут в пакет».

Руководитель ССП уведомил, что подведомственная ему организация неоднократно поднимала проблему, связанную с дефектным соблюдением санитарных норм в производстве и транспортировке хлеба:

«Также неизвестно, в каких условиях велась выпечка, кто притрагивался к продукту до упаковки. А ведь доказано, что коронавирус может оставаться активным и на поверхности хлеба и защита первостепенного продукта питания представляет особый интерес в условиях борьбы с пандемией». И если раньше ситуацию контролировал Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения, то сейчас ответственным является Государственное агентство продовольственной безопасности, сообщил Гусейнов.

Говоря о безопасности, специалисты уверены, что зависит она не только от добросовестной работы профильных ведомств. Чтобы снизить вероятность принести в дом вирус вместе с батоном или буханкой, потребителям рекомендуют покупать хлеб только в упакованном виде. А по приходу домой ни в коем случае не класть хлеб в пакете на поверхность для нарезки. Лучше сразу избавиться от упаковки и уж ни в коем случае не прикасаться к хлебу немытыми руками.

Кстати, батон после магазина тоже можно обработать. Очень приятно и безопасно для здоровья есть хлеб после тостера – вот и выход из положения. Кстати, хлеб, который продаётся в упаковке, дома желательно переложить в другую – многие так и делают.