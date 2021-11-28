Скончался советский и российский певец, композитор Александр Градский.

Как передает РИА Новости, артист умер около двух часов ночи в больнице.

Отмечается, что Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. Уточнялось, что здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса.

Градский — певец и композитор, народный артист РФ (1999). Музыкант родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске в Челябинской области. В 1967 года Александр Градский окончил музыкальную школу по классу скрипки. В 1974 году получил диплом Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне — Российская академия музыки им. Гнесиных) по специальности «оперный и концертно-камерный певец». Является автором музыки к фильмам «Романс о влюбленных», «Узник замка Иф», «Искусство жить в Одессе». Он также исполнил такие песни, как «Нам не жить друг без друга», «Как молоды мы были» и др.