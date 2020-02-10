Умайра Тагиева: Температура повысится с завтрашнего дня

Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове будет наблюдаться ветер силой до 30 метров в секунду, к ночи ветер постепенно стихнет.

Об этом сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, 11 февраля в результате смены ветра на юго-восточный температура повысится на шесть градусов. Хотя в большинстве районов снег не наблюдается, процесс будет продолжаться в некоторых южных районах до 11 февраля. В основном в юго-восточной части Абшеронского полуострова вечером и ночью возможен умеренный снегопад.

«В эти дни наконец-то зима впервые проявила себя. Толщина снежного покрова составила до 50 сантиметров. На высокогорных территориях температура воздуха снизилась до -24 градуса. Даже на Абшеронском полуострове была зарегистрирована температура -2 градуса, что крайне редкий случай. Сильный ветер в Баку, скорость которого достигала 35-38 метров в секунду, разогнал облака над Абшероном. В результате, на полуострове не было обильного снегопада, который наблюдался в близлежащих районах», — сказала Умайра Тагиева.