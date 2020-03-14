Украинцев экстренно эвакуируют из Италии перед закрытием границ

Украина вывезет своих граждан из охваченной коронавирусом Италии перед тем, как закроет границы. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Решение объявить экстренную эвакуацию было принято на заседании правительства. Ведомства, задействованные в этом процессе, уже получили указания. Сколько именно украинских граждан находится в Италии, не уточняется.

13 марта Киев принял решение закрыть границы для иностранцев на две недели. Решение вступает в силу с 15 марта. Кроме того, в ночь на 17 марта будет полностью прекращено авиасообщение.

Согласно последним данным, на Украине подтверждено три случая инфицирования коронавирусом. Один человек скончался.

| 2020-03-14T18:51:09+00:00 14 марта 2020, 18:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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