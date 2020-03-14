Украинцев экстренно эвакуируют из Италии перед закрытием границ

Украина вывезет своих граждан из охваченной коронавирусом Италии перед тем, как закроет границы. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Решение объявить экстренную эвакуацию было принято на заседании правительства. Ведомства, задействованные в этом процессе, уже получили указания. Сколько именно украинских граждан находится в Италии, не уточняется.

13 марта Киев принял решение закрыть границы для иностранцев на две недели. Решение вступает в силу с 15 марта. Кроме того, в ночь на 17 марта будет полностью прекращено авиасообщение.

Согласно последним данным, на Украине подтверждено три случая инфицирования коронавирусом. Один человек скончался.