25 февраля в Баку в связи с Ходжалинским геноцидом будет показан спектакль “Невыросшие дети”, инсценированный по мотивам одноименной книги председателя Объединения парламентских журналистов, главного редактора сайта Modern.az Эльшада Эйвазлы.

По инициативе Рады азербайджанцев Украины, Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ), при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и с участием Министерства культуры спектакль будет представлен украинским импровизационным театром “Черный квадрат” в Театре оперы и балета, сообщает #.

Отметим, что пьеса, посвященная трагедии 25 детей, потерявших обоих родителей в результате Ходжалинского геноцида, впервые была поставлена в 2019 году на сцене киевского театра “Браво”. В числе зрителей находились азербайджанские дипломаты в Украине, депутаты Верховной Рады Украины, известные политики, деятели культуры, студенты и преподаватели Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, активисты диаспоры Азербайджана и различных народов, представители СМИ.

Основную сюжетную линию произведения составляют тяжелые следы, оставляемые войнами и геноцидами в человеческом сознании, трудности, возникающие при адаптации людей, столкнувшихся с трагедией, в общество. Встреченная с интересом постановка вызвала большой резонанс среди киевских зрителей.

Напомним, что руководитель проекта – председатель ОДАУ Хикмет Джавадов, координатор и автор идеи – заместитель председателя ОДАУ Мурад Джафаров.