Главное управление разведки минобороны Украины заявило, что российские спецслужбы готовят провокации, чтобы обвинить Киев. Ведомство опубликовало соответствующее заявление в Facebook.

По информации военного ведомства, 13 января в Приднестровье было проведено совещание, в ходе которого до военнослужащих довели сведения о готовящихся провокациях со стороны российских спецслужб в районе артиллерийских складов в районе населенного пункта Колбасная. В сообщении уточнялось, что соответствующие распоряжения поступают «в военные подразделения страны-агрессора и ее сателлитов». Украинских военнослужащих проинформировали, что командирам было приказано довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу. (gazeta.ru)