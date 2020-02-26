Украинская полиция арестовала участников протестов в Новых Санжарах

Октябрьский районный суд Полтавы взял под арест участников протестов в Новых Санжарах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявил начальник отдела коммуникации областного управления полиции Юрий Сулаев, причастные к массовым беспорядкам арестованы на два месяца.

Ранее стало известно, что жители поселка Новые Санжары Полтавской области организовали протест, чтобы не пропустить автобусы с прилетевшими из Уханя украинцами. На место прибыли сотрудники Национальной полиции Украины, после чего начались массовые столкновения.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех, кто намеренно разжигал беспорядки.

| 2020-02-26T00:26:31+00:00 26 февраля 2020, 09:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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