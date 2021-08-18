Также кабмин одобрил и направил президенту Украины Владимиру Зеленскому на подпись проект указа о выходе страны из соглашения «о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ». Указанное соглашение прекратило действовать в РФ 22 мая 2019 года.