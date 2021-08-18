Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о выходе страны из соглашения СНГ о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube.
Указанное соглашение прекратило действие в РФ 21 декабря 2019 года.
«Выйти из соглашения о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, совершенного 13 ноября 1992 года в Москве», — говорится в постановлении.