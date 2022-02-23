Украинские власти усилят охрану Мариуполя на фоне обострения отношений с Россией. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

Решение было принято на совещании заместителя руководителя офиса с главами регионов и министрами, посвященному введению по всей стране за исключением Донецкой и Луганской областей режима чрезвычайного положения.

«Участники совещания подробно обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя, охрана которого будет усилена», — говорится в пресс-релизе.

Тимошенко подчеркнул, что на данный момент главная задача собравшихся — донести до украинцев, что вводится именно чрезвычайное положение, а не военное. (УНИАН)