Украина просит Германию создать «европейский танковый альянс», что позволило бы передать Украине 200 танков «Leopard 2».

Об этом в интервью Die Welt заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Мы просим канцлера Олафа Шольца создать европейский танковый альянс. Во многих странах есть 2000 танков «Leopard 2». Если каждая из этих стран передаст Украине примерно 10% от этого, мы сможем создать целую армию из 200 и более танков, чтобы быстрее освободить оккупированные территории», — сказал Мельник.

По его словам, поставки бронетехники являются одним из приоритетов военной помощи для Украины.