Супруга оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксана Марченко объявлена в розыск, соответствующая информация опубликована на сайте МВД Украины.

На сайте министерства указано, что она исчезла три недели назад, 24 марта. Там же отмечается, что она обвиняется в финансировании действий, которые совершались с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

5 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что украинский суд арестовал два земельных участка во Львовской области, принадлежащих Оксане Марченко.

4 апреля стало известно, что Ивано-Франковский городской суд на Украине заочно арестовал Марченко по обвинению «в финансировании действий с целью свержения конституционного строя».

В отношении Марченко и ее директора Инны Палий была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Судебное заседание состоялось без участия подозреваемых, которые, по данным телеканала «Прямой», в настоящее время пребывают на территории России.

До этого сообщалось, что украинский суд арестовал скрытые активы Оксаны Марченко стоимостью свыше 400 млн гривен. (Газета.Ру)