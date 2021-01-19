Украина обвинила Россию в нарушении условий Договора по открытому небу

Россия перед объявлением о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) грубо нарушала условия соглашения, заявил МИД Украины. По сообщению украинского внешнеполитического ведомства, Россия сократила зону применения условия ДОН за счет территорий Украины и Грузии.

«Россия грубо нарушала ДОН в течение 2009–2020 годов, в частности, путем сокращения зоны его применения путем оккупации части территорий Украины и Грузии. Украина неоднократно призывала РФ прекратить нарушать договор и восстановить зоны его применения в рамках суверенной украинской территории»,— сообщается на сайте украинского МИДа.

В мае 2020 года, когда США объявили о намерении выйти из ДОН, МИД Украины отмечал, что страна «больше заинтересована в сохранении и дальнейшей имплементации настоящего договора, но при условии его добросовестного выполнения всеми без исключения государствами-участниками». При этом украинский МИД заявлял, что роль и эффективность ДОН с 2015 года снижается из-за того, что Россия запретила полеты над Крымом, самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а также своими приграничными территориями. (kommersant.ru)