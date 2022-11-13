Украина и США договорились о начале нового пилотного проекта по строительству малого модульного реактора (ММР).

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила на своей странице в Facebook. Она отметила, что министр энергетики Украины Герман Галущенко и посланник президента США по вопросам климата Джон Керри заключили договоренность во время 27-й Климатической конференции ООН.

В рамках нового проекта на территории Украины должны построить малый модульный реактор.

Также Керри объявил о начале инициативы «Проект Феникс», которая ускорит переход угольных электростанций в Центральной и Восточной Европе на ядерное топливо.

Стоит отметить, что малые модульные реакторы отличаются меньшими размерами и мощностью, чем обычные, которые устанавливаются на АЭС. Их преимущество в том, что они могут быть построены в труднодоступных местах. (УНИАН)