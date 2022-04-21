Можно предположить, что президент Владимир Путин и его министры полностью поглощены войной против Украины. На днях министр иностранных дел Сергей Лавров аносировал начало второго этапа «спецоперации» в Украине.

А так, война в Украине продолжается уже второй месяц. Города Украины, например, Мариуполь, героически продержалась больше, чем Брестская крепость во время Второй Мировой войны.

Империя ведет войну на расширение, чтобы соединить оккупированный Крым с остальной территорией, чтобы взять Черное море полностью под свой контроль.

Но заботы и проблемы империи не ограничиваются только Украиной, поэтому Владимир Путин находит время, чтобы заниматься проблемами и Южного Кавказа. По этой причине, мы вовсе не удивились, когда на днях он принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Теперь и в этой плоскости обозначился весьма важный момент — Пашинян периодически выступает, что готов подписать мирный договор с Баку. Реакции армянского общества на эти заявления разная – одни поддерживают, другие протестуют. Например, на днях сообщили, что в Армении готовится военный переворот, но кажется, обошлось…

Интересно, что после встречи в Брюсселе лидеров Еревана и Баку президент России провел телефонный разговор с обоими лидерами. Но он счел важным встречаться тет-а-тет с премьер-министром Армении. По мнению некоторых аналитиков, такая же встреча может ждать и президента Азербайджана, т.к. встреча с Пашиняном формально была приурочена к тридцатилетию установления дипломатических отношений. Хотя, президент Азербайджана уже посетил Москву в нетаком далеком прошлом.

Главным предметом обсуждений во время визита Пашиняна была, конечно, карабахская проблема. Тут важны два момента.

Во-первых, Баку против любого упоминания статуса Нагорного Карабаха. В документах, в промежуточных переговорах нет об этом даже слова. В свое время Баку предлагал Карабаху самый что ни на есть высокий статус. Но армяне настаивали только на независимости. После освобождения оккупированных районов Баку изменил тон, заявив, что на его территории нет такой административной единицы, как Нагорный Карабах, поэтому не может быть речи о каком–то статусе Нагорного Карабаха. Раньше Армения оказывала давление на Азербайджан оккупированными территориями, теперь же их нет. Поэтому или Ереван должен согласиться с Баку, или же должен искать какие-то новые рычаги воздействия на Азербайджан…

Во-вторых, надо сказать, что этим новым рычагом давления на Баку становится Минская группа ОБСЕ, точнее ее сопредседатели, два из которых на днях отказались от сотрудничества с Россией. Поэтому бывший тройственный союз нарушился – министр иностранных дел России назначил своего представителя на переговорах, два других сопредседателя же ищут окольные пути для участия в переговорах.

Мы уже заметили, что этот год выявит особенности процесса – прояснится многое. Главное — должны быть открыто продемонстрированы намерения Москвы, которая в Украине ведет войну, а в Грузии проводит референдумы о включении Абхазии или Южной Осетии в состав России.

Поэтому, признаться, не очень–то верится, что тут, в Азербайджане Москва начнет проводить иную политику. Как говорится, с какой стати? Чем мы угодили Кремлю? Ответы на эти вопросы мы получим в ближайшее время…