УЕФА запретил рукопожатия игроков перед матчами

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввел запрет на протокольные рукопожатия игроков и судей на предстоящих матчах на фоне распространения коронавируса. Об этом передает телеканал МИР24 со ссылкой на пресс-службу организации.

Запрет на рукопожатия распространяется на все матчи УЕФА в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциального распространения нового типа коронавируса.

Из-за COVID-19 также было решено проводить футбольные матчи без болельщиков.

| 2020-03-09T15:02:14+00:00 9 марта 2020, 18:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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