УЕФА запретил рукопожатия игроков перед матчами

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввел запрет на протокольные рукопожатия игроков и судей на предстоящих матчах на фоне распространения коронавируса. Об этом передает телеканал МИР24 со ссылкой на пресс-службу организации.

Запрет на рукопожатия распространяется на все матчи УЕФА в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциального распространения нового типа коронавируса.

Из-за COVID-19 также было решено проводить футбольные матчи без болельщиков.