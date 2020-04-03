УЕФА призвала ассоциации не завершать сезон преждевременно

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что на данный момент завершение внутренних национальных первенств является преждевременным и неоправданным решением. Организация призвала лиги пока не рассматривать данный вариант, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Sky Sports.

Ранее организация приостановила розыгрыш еврокубков и перенесла на лето товарищеские матчи национальных сборных на фоне пандемии коронавируса. Также изменились сроки проведения чемпионата Европы, который теперь состоится летом 2021 года. При этом УЕФА рекомендовал завершить национальные чемпионаты до 30 июня.

По информации источника УЕФА отправил письмо 55 ассоциациям, входящим в его состав. В нем организация посоветовала не отменять текущие розыгрыши чемпионатов и выразила надежду, что в ближайшее время футбол возобновится. «Мы считаем, что любое решение об отказе от внутренних соревнований на данном этапе является преждевременным и неоправданным. Футбол может возобновиться в ближайшие месяцы на условиях, которые продиктуют государственные власти», — сказано в письме.