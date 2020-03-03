УЕФА не хочет переносить матчи чемпионата Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не хочет переносить матчи чемпионата Европы — 2020 из-за вспышки коронавируса, передает ТАСС.

Об этом проинформировал генеральный секретарь союза Теодор Теодоридис. Стоит отметить, что в честь юбилея турнира матчи должны состояться в 12 странах — России, Англии, Германии, Азербайджане, Италии, Румынии, Ирландии, Дании, Испании, Шотландии, Венгрии и Нидерландах.

«Мы не хотим рассматривать возможность переноса матчей чемпионата Европы в другие страны и города. Пока рано говорить о том, что произойдет через три-четыре месяца», — заявил он.

| 2020-03-03T16:15:38+00:00 3 марта 2020, 18:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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