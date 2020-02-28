Удар по военным в Идлибе нанесен несмотря на координацию действий с РФ

Удары по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены несмотря на координацию действий с российской стороной, которая была заранее оповещена о местах дислокации частей ВС Турции в зоне деэскалации, заявил в пятницу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в приграничной с сирийским Идлибом провинции Хатай, сообщает Агентство Анадолу.

По словам главы оборонного ведомства, в ответ на воздушный удар по позициям турецких военных в Идлибе, ВС Турции нанесли массированные артиллерийские и воздушные (посредством ударных БПЛА) удары по более, чем 200 объектам сил режима Башара Асада в Идлибе. Турецкая армия уничтожила в Идлибе 5 вертолетов, 23 танка, 23 орудия и САУ, зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный ракетно-пушечный комплекс SA-22, нейтрализовано 309 сторонников Башара Асада, сообщил министр.

Акар подчеркнул, что в момент воздушного удара по позициям турецких военных в Идлибе, в данном секторе не находилось никаких вооруженных группировок оппозиции.

«Удары по позициям турецких военных в Идлибе продолжались несмотря на предупреждение Анкары. Удары наносились даже по военным машинам скорой помощи», — сказал министр.

В результате воздушного удара сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации 27 февраля погибли 33 турецких военнослужащих, 32 получили ранения.

Активную поддержку продвижению сторонников Асада оказывает Россия.