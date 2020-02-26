Ученые раскрыли тайну смерти Эдгара Аллана По

«Я думаю, что он действительно впал в депрессию к концу своей жизни, но не убивал себя», — прокомментировал психолог Райан Бойд из университета Ланкастера.

Эксперты исследовали рассказы и стихи писателя, после чего установили, что он широко использовал в своих произведениях слова с негативными эмоциями («плохой», «грустный», «злой») и местоимения от первого лица («я», «мой»), когда в его жизни происходили тяжелые события (например, смерть родителей и жены).