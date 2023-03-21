На острове Корсика ученые обнаружили новый вид кошки, обладающей особой генетической идентичностью.

Так, по результатам исследования, животное больше похоже на лису, чем на домашних или лесных кошек.

Об этом пишет научное французское издание OFB.

О существовании на Корсике дикой кошки, которую местные называют кот-лиса, жители острова знали очень давно. С ХХ века эта популяция подвергалась более или менее точным, а иногда и ошибочным описаниям. В 2008 году кошку случайно поймали и начали исследовать.

Первые генетические анализы показали, что эти особи не являются европейскими дикими котами. А новое исследование, в ходе которого применялся геномный подход и высокоточное секвенирование, показало, что корсиканские кошки чуть-чуть похожи на кошек из Сардинии.

В частности, образцы корсиканских диких кошек генетически сильно отличаются от континентальных диких кошек и ближе к сардинским кошкам, хотя и отличаются от них.

Домашние кошки Франции близки по генетике кошек Корсики, а кошки Сардинии – промежуточный вид между корсиканскими и домашними животными.

«Эти результаты позволяют предположить, что корсиканская дикая кошка не принадлежит F. s. silvestris ou catus», — говорится в сообщении.

Теперь ученые собираются проанализировать большее количество кошек из Сардинии и диких кошек с Ближнего Востока и Средиземноморья, чтобы узнать больше о корсиканском виде. (tsn.ua)