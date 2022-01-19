Медики составили список лучших и худших стран для комфортной смерти. Соответствующая статья была опубликована в Journal of Pain and Symptom Management.

«Об обществе можно судить также по тому, в каком состоянии умирают его члены, – говорит Эрик Финкельштейн из Дьюкского университета в США. – Многие жители как развитых, так и развивающихся стран умирают очень плохо: не в том месте, где хотели бы, без достойного обращения и сострадания, не понимая свою болезнь, потратив все свои сбережения, а иногда и сожалея о пройденных курсах лечения».

Чтобы составить рейтинг, ученые опросили более 1200 лиц, осуществляющих уход: что, по их мнению, важнее всего пациентам в конце жизни? После этого они попросили 181 эксперта по паллиативной помощи из разных стран оценить систему здравоохранения их страны по 13 шкалам, составленным на основе первого опроса. Среди этих шкал были: доступность средств для борьбы с болью и общий уровень комфорта, хорошее обращение и другие вещи, которые скорее связаны с качеством жизни перед смертью, а не со смертью как таковой.

Самые высокие оценки в этом рейтинге получила Великобритания. За ней шли Ирландия, Тайвань, Австралия, Южная Корея и Коста-Рика – все они получили оценку A. Соединенные Штаты получили оценку C и заняли 43-е место из 81. Среди худших в основном оказались бедные страны с небольшим количеством ресурсов.

Однако ученые отмечают, что пример США доказывает отсутствие жесткой связи между богатством и комфортной смертью. По их мнению, американская медицина до последнего вкладывает ресурсы в продление жизни, а не в повышение комфорта в последние дни жизни.