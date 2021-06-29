Интересные события происходят в военно-политической сфере. Соседи России принялись интенсивно учиться военному делу. Москва все время утверждает, что у нее нет никаких агрессивных замыслов, а ей как-то не очень верят. В своей статье в немецком издании Die Zeit президент России Владимир Путин утверждал, что готов на сотрудничество с европейскими странами и вообще Кремль выше горла окутан мирными намерениями. И все равно не верят. Наоборот, чем больше из России раздаются миролюбивые призывы жить дружно, тем сильнее соседи учатся военному делу настоящим образом, проводя многочисленные учения и маневры со своими союзниками и партнерами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно заявил, что армия будет оснащаться современным оружием и совершенствовать свои навыки. Для чего с турецкими союзниками проводятся учения «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2021». Кому надо как в сопредельных государствах, так и у их патронов вполне очевидны цель и масштабы таких учений.

То же самое относится к начавшимся многонациональным учениям Sea Breeze 2021 в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины, а также в дельте Дуная.

На первом этапе будет отрабатываться развертывание пунктов управления и связи, планирование операции, формирование отрядов боевых кораблей и перебазирование авиации на аэродромы рассредоточения.

Второй этап включает в себя огневое поражение надводных и подводных кораблей противника, организацию противовоздушной и противолодочной обороны. Предполагается высадка морского десанта для совместных действий Сил специальных операций США с сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Этот этап учений планируется осуществить на полигонах в Херсонской и Николаевской областях.

Надо сказать, что в нынешних учениях участвуют подразделения и наблюдатели 35 государств. Традиционно — это члены НАТО и ряд соседних стран. На этот раз состав участников очень представительный. Даже очень далекие страны с далеких континентов захотели набираться опыта и возможностей для своих вооруженных сил.

Достаточно сказать, что в учениях Sea Breeze 2021, наряду со странами НАТО, участвуют представители Австралии, Египта, Израиля, Пакистана, Японии, Сенегала, Южной Кореи, Бразилии, Марокко, Туниса, Швеции, Объединенных Арабских Эмиратов. Традиционно в них участвуют Грузия и Молдова.

Отметим также, что из года в год возрастают масштабы учений, на них решаются новые задачи. В этом году будет отрабатываться стабилизация кризисной ситуации, вызванной на территории Украины незаконными вооруженными формированиями при поддержке соседней страны. Такой тонкий намек на весьма толстые обстоятельства.

Нет ничего удивительного, что в Москве Sea Breeze 2021вызвал волну возмущения и протесты. Посольство России в США в своем заявлении в Twitter призвало отказаться от учений. Потому что, по мнению посольства и, конечно, их начальников в Москве, «Масштабность и явно агрессивный характер учений SeaBreeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве».

Московская нервозность по поводу Sea Breeze 2021усилилась после инцидента у берегов Крыма с британским эсминцем Defender. На российских телеканалах стали кричать, что теперь целые армады натовских кораблей будут ходить вблизи Крыма и так возникает опасность больших вооруженных инцидентов с непредсказуемыми последствиями.

Здесь следует сказать, что Defender произвел своего рода разведку боем. Были засвечены практически все российские ресурсы радиоэлектронной борьбы и вскрыты места их дислокации. Британский эсминец сопровождали американские самолеты-разведчики, и им было чем заняться.

Российские адмиралы и генералы, а также их политические начальники не зря занервничали. Если в самом деле вдоль крымского побережья пойдет не один натовский эсминец, а несколько, хотя и двух хватит, то что с ними прикажете делать. Стрелять можно, но очень боязно. Могут и ответить так, что потом костей не соберешь.

Тем более рядом в восточной части Средиземного моря авианосные ударные группы (АУГ) Великобритании и США. Это такая сила, что ржавые посудины Черноморского флота и оглянуться не успеют, как получат ракетные залпы и просто пойдут на дно.

Второе военно-политическое основание для московской нервозности. Такие учения со всей очевидностью показывают, что Украина, по крайней мере, в военно-технической области все ближе к НАТО и стандартам блока.

В Киеве изменили Военную доктрину, переформатировали практически все боевые и общевоинские уставы, систему боевого управления, воинские звания (начиная от высшего офицерского состава и заканчивая младшими командирами) и многое другое. В этом плане в вооруженных силах Украины идет планомерная и поступательная работа. Все большее число офицеров владеет английским языком для возможного тесного взаимодействия с военными стран НАТО.

Сколько бы ни насмехались на российских телеканалах над перевооружением украинской армии оно идет. Она насыщается современным оружием отечественного и иностранного производства. Что-то уже не слышно насмешек, что украинский оборонный комплекс ни на что не способен без взаимодействия с российским. Теперь сквозь зубы вынуждены признать, что способен, а во взаимодействии с турецким, американским, британским и французским тем более.

При всей масштабности Sea Breeze 2021 они далеко не единственные, которые прошли и еще пройдут в Украине.

В 2020 году на украинской территории прошло пять международных военных учений. В текущем году их ожидается уже восемь, при участии 21 тысячи украинских военнослужащих и около 11 тысяч иностранных военных. Сообщается об украино-американских учениях Rapid Trident-2021, украино-британских Cossack Mace-2021 и Warrior Watcher-2021, украино-румынских Riverine-2021, а также двух украино-польских — Three Swords-2021 и Silver Saber-2021.

В политических последствиях такого количества учений в Москве прекрасно отдают себе отчет. Повышение боеспособности украинской армии делает все более сложной прямую военную агрессию России. Генералы прекрасно понимают, что никакой легкой прогулки не будет, а будут большие потери материальные и в личном составе.

Второе сопряженное обстоятельство состоит в очевидной реакции западных партнеров и союзников Украины. Инцидент с эсминцем Defender наглядно показал, что Украина не одна, в том числе и военной сфере.

Чтобы сгладить негативное положение Россия внезапно начала военные учения у берегов Кипра всего в нескольких десятках километров от британской АУГ во главе с авианосцем Queen Elizabeth. Отметим, что в ближайшее время она отправляется в Южно-Китайское море, чтобы и там утвердить приоритет свободного судоходства, несмотря на попытки Китая объявить это море своим.

Соседи России стараются повысить свою обороноспособность. Только в этом они видят залог того, что будут сорваны агрессивные замыслы Москвы.