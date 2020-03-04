Участникам эстафеты олимпийского огня будут мерить температуру из-за коронавируса

Организаторы Олимпиады 2020 года в Токио в связи с распространением коронавируса разработали ряд мер в отношении проведения эстафеты олимпийского огня, которая должная стартовать на территории Японии в конце марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

Речь идет о сокращении масштабов сопутствующих мероприятий и ограничении доступа к ним обычной публики. Кроме того, участникам эстафеты, а также организаторам на местах будут постоянно измерять температуру. При обнаружении признаков недомогания от участия в забеге будет предложено отказаться.

Отмечается, что политика проведения эстафеты будет отличаться от региона к региону в зависимости от распространения инфекции. На данный момент число зараженных коронавирусом в Японии достигло тысячи человек, 12 умерли. Среди зараженных большинство (706 человек) приходится на пассажиров и членов команды круизного лайнера Diamond Princess («Даймонд принсесс»).

Ранее сообщалось, что церемонии зажжения и передачи олимпийского огня, а также эстафета в Греции пройдут, как запланировано, однако будут приняты меры для недопущения распространения коронавируса, в частности будут отменены приемы для гостей церемонии, без зрителей пройдет генеральная репетиция церемонии зажжения огня.

| 2020-03-04T09:01:22+00:00 4 марта 2020, 10:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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