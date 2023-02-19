У США есть информация о том, что Китай готов поставлять России оружие и боеприпасы для войны в Украине. Этот вопрос поднял госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Китая Ван И, сообщает CNN.

«Беспокойство, которое у нас есть сейчас, основано на имеющейся у нас информации о том, что они рассматривают возможность поставок поддержки, связанную с летальным оружием. И мы очень ясно дали им понять, что это может вызвать серьезную проблему для нас и в наших отношениях», — рассказал Блинкен после встречи.

В январе администрация Джо Байдена выразила обеспокоенность по поводу того, что китайские компании продавали бронежилеты, каски и другое нелетальное оборудование России для использования в Украине. Вашингтон пытался выяснить, насколько китайское правительство знает об этих сделках.

Китай воздерживался от более серьезной военной помощи, которую запрашивала Россия для использования в Украине. Пекин не хотел, чтобы его считали изгоем на мировой арене, считают американские чиновники. Однако теперь есть признаки того, что Пекин может пересмотреть этот вопрос. Представители Белого дома предупреждают, что США внимательно следят за любыми нарушениями западных санкций, запрещающих военную поддержку России.

Белый дом обеспокоен углублением отношений Пекина с Москвой с начала войны, сообщила вице-президент США Камала Харрис. «Любые шаги Китая по оказанию «летальной» поддержки России только поощрят агрессию, продолжат убийства и еще больше подорвут порядок, основанный на правилах», — подчеркнула она.

Параллельно, отмечают американские чиновники, Китай публично выступает как сторонник мира. В рамках Мюнхенской конференции Ван И пообещал, что Пекин представит «мирный план» для Украины и России, а также будет поддерживать отношения с Европой. «Нам нужно подумать о том, какие усилия предпринять, чтобы положить конец этой войне», — сказал Ван на конференции.

«Я думаю, что нам нужно больше доказательств и больше действий, чтобы убедиться, что Китай не поддерживает Россию», — прокомментировала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. (moscowtimes.ru)