Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Fars, ссылаясь на источник в силовых структурах.

По его сведениям, состояние пострадавших оценивается медиками как удовлетворительное.

Отмечается, что ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

В провинции Систан и Белуджистан проживает народность белуджи, представители которой являются мусульманами-суннитами в отличие от большинства населения Ирана, придерживающегося шиитского направления в исламе. В провинции действует ряд террористических группировок, в том числе «Джундалла» и «Джейш ан-Наср», объединяющие в основном суннитов, выступающих против шиитского руководства Ирана. Сторонники группировок устраивают вооруженные нападения на пограничников и мирных жителей на юго-востоке страны