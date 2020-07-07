У берегов Измира задержано судно с 276 мигрантами

У берегов провинции Измир на западе Турции задержано судно с 276 нелегальными мигрантами на борту, информирует Агентство Анадолу.
В Управлении полиции Измира сообщили, что проверка на судне была проведена у берегов района Нарлыдере.
Нелегальные мигранты — выходцы из Афганистана, Бангладеш, Сирии, ЦАР, Сомали и Ирана, прибыли в Измир из различных районов Турции и прятались в душном трюме судна.
В числе задержанных 46 женщин и 59 детей.
За организацию нелегальной переправки мигрантов в Европу задержаны 8 человек.