Тюркский мир и Украина: важность сотрудничества

В субботу, 10 апреля, в Баку состоится третье заседание министров, высокопоставленных официальных лиц стран-членов Тюркского Совета, ответственных за информацию и медиа. В его работе примут участие председатель Управления коммуникации Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Кайрат Иманалиев, директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Узбекистана Асаджон Ходжаев, заместитель министра информации и общественного развития Казахстана Асхат Оралов, государственный секретарь по внешним связям и политике безопасности Министерства торговли Венгрии Петер Старай, генеральный секретарь Тюркского совета Багдат Амреев и другие официальные лица.

В рамках заседания будут обсуждены вопросы усиления совместной деятельности по повышению осведомленности о событиях, происходящих в тюркоязычных странах на местном и международном уровнях, План действий на 2021-2022 годы в области информации и медиа, съемка художественных и документальных фильмов об истории и культуре тюркоязычных государств, реализация учебных курсов и программ обмена для медиа-экспертов .

Предусмотрена поездка участвующих в мероприятии делегаций в освобожденный от оккупации Агдамский район Азербайджана, а также город Гянджу, который во время 44-дневной войны подвергся со стороны Армении обстрелу запрещенными ракетами. Это, конечно же, крайне важное мероприятие.

Напомню, что 31 марта в формате видеоконференции состоялся неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, участие в котором принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Символично, что глава нашего государства в своем выступлении выразил глубокую признательность братской Турции и ее президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку в ходе 44-дневной Отечественной Войны, которая увенчалась величайшей победой, освобождением находившихся на протяжении почти трех десятков лет под армянской оккупацией азербайджанских земель.

Вряд ли кто-то будет оспаривать тот очевидный факт, что именно в ходе нынешней освободительной войны Азербайджана весь мир увидел также и возросшее влияние Турции, азербайджано-турецкого политического и военного союзов. Что, в свою очередь, привело к увеличению интереса и к Тюркскому Совету. Напомню, что данная организация была создана 3 октября 2009 года нахчыванским соглашением, подписанным между Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией и Турцией. С тех пор к числу членов Тюркского Совета присоединился Узбекистан. Кроме того, ожидается членство в организации Туркменистана и даже Венгрии. Напомню также, что в 2020 году заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Чеппар заявила, что Украина хочет быть наблюдателем в Тюркском Совете.

И весьма символично, что 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский летит в Турцию с рабочим визитом. Это будет его третья поездка в Анкару за почти 2 года, что Владимир Зеленский является президентом Украины.

Действительно, в период президентства Зеленского контакты Киева и Анкары стали очень интенсивными. Кроме визитов президента Украины в Турцию можно вспомнить и о том, что в Киев прилетал лично турецкий президент Реджеп Эрдоган. Встречи и переговоры ведутся постоянно на самых разных уровнях. Например, Киев договорился о закупке еще 15 турецких ударных беспилотников «Байрактар». Когда их получат ВСУ, парк данных БПЛА на вооружении украинской армии возрастет до 35 единиц. И это достаточно мощная сила. Кроме беспилотников, Турция также планирует поставлять в Украину свои корветы. Это усилит украинский флот, что особенно важно в условиях усиления военного присутствия ВМС РФ в Черном и Азовском морях.

Тут также важно отметить неизменность позиции Анкары в отношении незаконной аннексии Крыма. Президент Украины в ходе своей состоявшейся в декабре минувшего года встречи с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром выразил благодарность за готовность турецкой стороны присоединиться к работе «Крымской платформы», где Турция должна сыграть особую роль.

«Я благодарен Турции за то, что постоянно защищаете и поддерживаете украинский суверенитет и территориальную целостность, не признаете незаконную оккупацию украинского полуострова Крым. Благодарен за поддержку крымских татар», — сказал тогда Зеленский.

Как видим, тут тот самый случай, когда имеет место реальное, взаимовыгодное и всестороннее сотрудничество между двумя странами, которые всегда были особо дороги Азербайджану. И это не может не радовать, в том числе и в контексте усиления роли Тюркского совета.

В этой связи очень своевременно в колонке для издания ГОРДОН выступил председатель ОДАУ Хикмет Джавадов. Он напомнил, что официальный Баку всегда выражал поддержку территориальной целостности Украины и что Азербайджану всегда была понятна боль украинского народа. Ведь почти три десятка лет 20% нашей территории находилось под армянской оккупацией.

«Победа азербайджанской армии в 44-дневной войне стала возможна в том числе благодаря очень высокому уровню политического и военного сотрудничества между Баку и Анкарой. И официальному Киеву нужно учитывать данный фактор в своем противостоянии с Россией. Есть огромное количество причин для расширения отношений между Украиной и странами тюркского мира. У этих отношений есть огромная перспектива. В том числе и потому, что Украине всегда было важно, а теперь – и подавно, ощущать поддержку сильных, надежных друзей», — написал Х.Джавадов. И это была правильная, своевременно озвученная позиция.