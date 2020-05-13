Twitter разрешил своим сотрудникам работать на удаленке всю жизнь

Сотрудники Twitter Inc, которые работают удаленно из-за пандемии коронавируса, смогут придерживаться этого режима на постоянной основе.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

В заявлении сказано, что последние несколько месяцев показали, что компания может функционировать таким образом.

«Если наши сотрудники находятся в ситуации, которая позволяет им работать из дома, и они хотят продолжать это на бесконечной основе, мы поможем этому осуществиться», — добавили в Twitter.

Компания отметила, что ее офисы откроются не раньше сентября.

| 2020-05-12T23:57:40+00:00 13 мая 2020, 04:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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