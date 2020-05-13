Twitter разрешил своим сотрудникам работать на удаленке всю жизнь

Сотрудники Twitter Inc, которые работают удаленно из-за пандемии коронавируса, смогут придерживаться этого режима на постоянной основе.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

В заявлении сказано, что последние несколько месяцев показали, что компания может функционировать таким образом.

«Если наши сотрудники находятся в ситуации, которая позволяет им работать из дома, и они хотят продолжать это на бесконечной основе, мы поможем этому осуществиться», — добавили в Twitter.

Компания отметила, что ее офисы откроются не раньше сентября.