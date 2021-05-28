Турция отправила фуру с подарками для детей азербайджанских военнослужащих, погибших и получивших увечья в ходе операции ВС Азербайджана по освобождению Карабаха от армянской оккупации, сообщает Агентство Анадолу.

Фура отправилась после церемонии, организованной у здания Министерства по делам семьи и социальных услуг Турции.

Заместитель министра по делам семьи и социальных услуг Турции Исмаил Эргюнеш отметил, что подарки подготовлены в рамках второго этапа реализации проекта «Караван с подарками в пути».

По словам представителя ведомства, на первом этапе подарки были распределены среди детей в 14 провинциях Турции.

Теперь подарки получат дети в братском Азербайджане, пояснил Эргюнеш.

«1 июня фура прибудет в город Товуз. До 20 июня пунктом назначения фуры станут различные районы Азербайджана. Подарки в целом получат дети 6 тысяч азербайджанских военных, погибших или раненых в ходе армяно-армянской войны», — отметил он.

Все дети на Земле заслуживают прекрасного будущего, где бы они ни жили, добавил Эргюнеш.