В официальном вестнике правительства Турции Resmi Gazete опубликованы меморандум о взаимопонимании, протоколы и соглашения, подписанные с Грузией и Азербайджаном в таможенной сфере и с Гамбией в сфере образования, сообщает Агентство Анадолу.

В частности, в издании опубликовано решение о ратификации «Протокола об учреждении трехсторонней комиссии по таможенным вопросам между правительством Турецкой Республики, правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии», подписанного 8 октября 2021 года в Измире.

В соответствии с документом, сотрудничество сторон по всем актуальным направлениям будет осуществляться в рамках созданного трехстороннего комитета по таможенным вопросам и рабочих групп.

Посредством комитета будет обеспечена координация и поощряться сотрудничество в таможенных вопросах между Турцией, Азербайджаном и Грузией.

Посредством новосозданной структуры также будут изучены основные направления, методы и возможности развития сотрудничества.

Стороны предпримут совместные усилия для облегчения, упрощения правил пересечения границ, обеспечения безопасности погранпереходов, а также эффективности таможенных процедур.