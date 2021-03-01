Турция продлила требование об обязательном тесте на коронавирус до 26 мая 2021 года

Турция продлила требование об обязательном тестировании на коронавирус вылетающих в страну пассажиров до 26 мая 2021 года включительно.

Как передает Report со ссылкой на avianews.com, данную информацию власти страны опубликовали в виде сообщения для летного состава NOTAM A1101/21 для регионов полетной информации Стамбула и Анкары.

Пассажир перед вылетом в Турцию должен сдать анализ на коронавирус методом ПЦР, подтверждающий, что человек не болен. С момента тестирования и до момента вылета должно пройти не более 72 часов.

Требование о сдаче анализов распространяется на путешественников с 6 лет и старше. Без справки о результатах тестирования человека не допустят в самолет.

Анализы могут не сдавать пассажиры, которые следуют с пересадкой в аэропортах Турции в третьи страны. Например, если человек летит из Баку в Стамбул, ему необходимо сдать анализ на коронавирус. Если он летит из Баку в Мехико и делает в Стамбуле только пересадку с рейса на рейс и не проходит паспортный контроль, то тест не нужен.

Турция начала требовать справки о тестировании на коронавирус от авиапассажиров с 30 декабря 2020 года из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране. Данная мера изначально должна была действовать до 28 февраля 2021 года.