«Турция не намерена импортировать оборонную продукцию, которую может произвести сама. Развитие и укрепление оборонной промышленности будет оставаться нашим приоритетом». Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии запуска проекта «Национальные технологии и новые инвестиции», передает агентство Анадолу.

По его словам, бюджет проектов турецкой оборонной промышленности увеличился с 5,5 млрд до 75 млрд долларов, а годовой оборот сектора возрос с 1 млрд до 10 млрд долларов.

Эрдоган подчеркнул, что в настоящее время Турция входит в тройку ведущих стран мира по производству ударных БПЛА и планирует представить отечественный боевой самолет уже к 2023 году.

«Первый боевой самолет турецкого производства совершит дебютный полет в 2025 году, а в 2029 году займет свое место в качестве ударной силы наших ВВС», — рассказал он.