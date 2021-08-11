Боевые бронированные машины (ББМ) Pars IV 6×6, разработанные специально для нужд ВС Турции, будут впервые представлены на 15-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021, которая пройдет в Стамбуле 17-20 августа.

Как сообщает агентство «Анадолу», новые бронемашины пополнят инвентарь ВС Турции в ближайшее время.

Pars IV 6×6 производства компании FNSS разработаны в рамках подписанного с Управлением оборонной промышленности Турции соглашения. Бронемашины оснащены эффективной защитой от самодельных взрывных устройств (СВУ), противоминной и противобаллистической защитой, а также новым технологическим оборудованием.

ББМ спроектированы и разработаны компанией FNSS с использованием отечественного потенциала, имеет уникальную модульную бронированную конструкцию.

Реализация проекта началась в 2019 году, ББМ прошли все испытания против самодельных взрывных устройств и баллистических ракет на предприятиях FNSS и учебных полигонах ВС Турции, а также на аккредитованных международных тестовых площадках. Pars IV 6×6 успешно прошли тестирование против высокоуровневых минных угроз, СВУ и баллистических снарядов.

Машины оснащены чувствительной к сверхзвуковым сигналам акустической системой оповещения с оружейными башнями, активной системой ослепления, парными противотуманными минометами с углом обзора 360 градусов и системой CBRN (система для защиты от химического, биологического, радиоактивного, атомного оружия).

В соответствии с нуждами в ходе спецопераций ББМ Pars IV 6×6 имеет две независимые системы дистанционного вооружения, также разработанные FNSS. При необходимости можно использовать три различных типа вооружения (7,62-мм, 12,7-мм пулемет и 40-мм автоматический гранатомет), которые оператор может легко менять самостоятельно. Бронемашина обеспечивает наблюдение и двукратную эффективную огневую защиту против угроз, которые могут одновременно появляться с разных направлений или с высоких точек.