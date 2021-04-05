Турция планирует подписать соглашение с РФ по сотрудничеству в космосе

Власти Турции в ближайшее время планируют подписать с Россией соглашение о сотрудничестве в космосе. Об этом заявил глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым, передает ТАСС.

«Учитывая, что мы уже работаем над общими условиями сотрудничества с разными странами, в том числе с Россией, мы планируем подписать [соглашения] в ближайшее время», — сказал Йылдырым.

По его словам, для освоения космоса требуется международное сотрудничество.

«Что касается России, то у нас большие возможности во многих сферах космической деятельности», — отметила глава турецкого агентства.

Он выразил мнение, что Турция будет двигаться вперед намного быстрее, если сможет построить прочные партнерские отношения с Россией, основанные на принципе взаимовыгодного сотрудничества.

| 2021-04-05T15:35:37+04:00 5 апреля 2021, 16:11|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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