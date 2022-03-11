Турция передала Филиппинам первые два ударных вертолета Atak.

Об этом в четверг, 10 марта сообщил в Twitter глава Управления оборонпрома Турции Исмаил Демир, передает Анадолу.

Вертолеты поставлены на экспорт в соответствии с контрактом (G2G), подписанным в прошлом году между Управлением оборонпрома Турции и Министерством обороны Филиппин.

Вертолеты доставлены из Турции на Филиппины на борту самолетом типа A400M. Также ВС Филиппин переданы комплектующие к винтокрылым машинам.

Договоренность предполагает передачу филиппинской стороне в целом шести вертолетов Atak производства Турции.

Вторая партия вертолетов в рамках соглашения будет доставлена на Филиппины в 2023 году.

«К настоящему моменту обучение в Турции прошли четыре пилота и 19 сотрудников техперсонала из Филинпин. Всего планируется обучить 13 пилотов»,- добавили в TUSAŞ.