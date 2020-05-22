Турция осудила резолюцию сената Чехии по 1915 году

МИД Турции выступил с заявлением, в котором осудил принятую накануне Сенатом Чехии резолюцию относительно событий 1915 года в Османском Государстве, сообщает Агентство Анадолу.

В МИД назвали резолюцию «основанной на неуместной риторике и наносящей урон двусторонним отношениям».

В ведомстве отметили, что «принятие упомянутого документа в разгар пандемии Covid-19 в присутствии всего лишь небольшого количества сенаторов указывает на коварную сущность данного шага».

В коммюнике подчеркивается, что события 1915 года могут быть лишь предметом исторических дебатов, а также указывается на тщетность попыток придать им иную окраску. В МИД напомнили, что это было отражено в соответствующем постановлении Европейского суда по правам человека от 2015 года и подтверждено вторым аналогичным вердиктом данной инстанции в 2017 году.

«Попытки определенных кругов использовать исторический вопрос для политических целей неприемлемы. Мы надеемся, что те, кто имеет одностороннее видение истории, примут во внимание дух общей боли, выраженный президентом Эрдоганом в его письме, направленном по случаю даты 24 апреля Патриарху армянской общины Турции»,- заявили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Турции призвали сенат Чехии «уважать положения Лозаннского мирного договора, решения международных судов, а также исторические и современные источники международного права».

«Это решение, которое не имеет для Турции никакого значения, является ничем иным, как плодом бесполезных усилий тех, кто пытается переписывать историю в угоду сиюминутным интересам», -отметили в МИД.

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что в Анкаре приняли к сведению комментарий министра иностранных дел Чехии Томаса Петричека, который заявил, что резолюция «не отражает позицию чешского правительства».