Девальвация в Турции естественным образом повысила антиправительственные настроения в турецком обществе. Как бы Эрдоган не пытался привязать падение лиры к внешнеполитическому давлению, реальность такова, что с ухудшением экономического положения возрастает и политическая активность масс.

Оппозиция Турции тоже не дремлет, часть из них добивается досрочных выборов, другая же часть ждет полного краха турецкой экономики, что обречет Эрдогана и его партию на предстоящих выборах в 2023 году.

В этой связи возрастают политические риски для Азербайджана, особенно после подписания «шушинской декларации», а также карабахского конфликта. Некоторые эксперты полагают, что существует немало рисков, что новая турецкая власть для улучшения экономической ситуации в стране пойдет на сближение с Западом, что во многом будет способствовать разлому геополитической конфигурации на Южном Кавказе, которая сложилась после 44-дневной войны.

В своем комментарии # политический эксперт, профессор в Kahramanmaraş Sütçü Imam University (Турция) Тогрул Исмаил сказал, что экономические проблемы какой-либо страны не способны менять ее внешнеполитическую стратегию.

«Это мелкая проблема, девальвация, такая страна как Турция всегда сможет найти выход из данного положения. Так что, волноваться о смене политического курса не стоит. Мы видим экономические санкции против Ирана и России, но как это повлияло на политику этих стран?», — задался вопросом он.

Иранская экономика намного слабее, чем турецкая, но политика Ирана не меняется, после аннексии Крыма против России тоже были введены санкции, но и ее политика не изменилась, добавил он.

«Нужно понимать, что национальные интересы конкретной страны не зависят от ее экономического положения. Конечно, экономическая мощь страны является важным элементом для активной внешней политики, но не главный фактор, меняющий стратегию страны», — подчеркнул он.

Говоря о внутриполитической ситуации, аналитик признал, что сегодня в Турции многие недовольны властью из-за девальвации, но пока это не привело к политическому кризису.

«Власти не собираются идти на досрочные выборы, об этом открыто заявил и Эрдоган, и Бахчели. С другой стороны, не все оппозиционные силы желают досрочных выборов в стране и выступают за то, чтобы выборы прошли в обозначенный срок», — отметил эксперт.

Внешнеполитическая активность Турции однозначно не нравится Западу, и поэтому там пытаются усмирить ее амбиции, однако, как отмечает политолог, Турция не «банановая страна», чтобы менять свой внешнеполитический курс на все 180 градусов после прихода к власти новой партии или политиков.

«Поддержка Азербайджана в карабахском вопросе – это не единоличное решение президента Турции, а единогласное решение всех крупных политических партий страны. Нужно понимать, что между Турцией и Азербайджаном есть множество стратегически важных проектов, начиная от энергетических, транспортно-логистических и завершая уже торгово-экономическими и инвестиционными.

Отношения двух стран переросли из стратегического партнерства в союзнические. Кто бы завтра не пришел там к власти, поддержка Азербайджана со стороны Турции, будь это в карабахском вопросе или в каком-то другом, будет обеспечена», — полагает он.

Аналитик также добавил, что такая внешняя политика Турции соответствует ее национальным интересам, противоположная политика или какой-то другой политический курс будет против национальных интересов.

«Турция и Азербайджан настолько укрепили свои отношения, что ни один политик единолично не сможет поменять данную политику. Все намного глубже, чем кажется на первый взгляд. Кроме того, почему вы забываете, что Турция – это демократическая страна, где решения принимаются институционально и не без поддержки парламента. Повторюсь, Турция – это не «банановое государство», чтобы каждый день менять свою стратегию», — резюмировал он.