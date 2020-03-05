Турция направила дополнительные силы в Идлиб по согласованию с Россией

«Для снижения напряженности в Идлибе мы установили там наблюдательные пункты. Эти пункты обязались контролировать лишь режим прекращения огня, а не контролировать поле. Некоторое время мы достигли с Россией соглашения отправить подкрепление для стабилизации региона», — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.(РИА Новости)