Турция направила дополнительные силы в Идлиб по согласованию с Россией

 Турция направила дополнительные силы в сирийский Идлиб по согласованию с Россией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Для снижения напряженности в Идлибе мы установили там наблюдательные пункты. Эти пункты обязались контролировать лишь режим прекращения огня, а не контролировать поле. Некоторое время мы достигли с Россией соглашения отправить подкрепление для стабилизации региона», — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.(РИА Новости)
| 2020-03-05T21:52:24+00:00 5 марта 2020, 23:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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