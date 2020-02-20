Турция намерена продолжить переговоры с Россией по Идлибу

Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе, основной целью ВС Турции в Идлибе является сирийская армия, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

«У нас есть хороший диалог с российской стороной на поле. С министром обороны РФ и главой генштаба, с военными атташе, с военными на поле – мы постоянно с ними в диалоге. Принимаем все меры, чтобы предотвратить несчастные случаи. Мы работаем очень открыто и прозрачно. Мы ни в коем случае не хотим допустить никаких столкновений с Россией. Наша цель – прекратить атаки сил режима», — добавил министр обороны Турции.(РИА Новости)