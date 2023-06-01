«В 2022 году Турцию посетили 700 тысяч туристов из Азербайджана. Мы ожидаем, что в скором времени эта цифра достигнет одного миллиона».

Как сообщает # со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сказал председатель Ассоциации отельеров Турции (TÜROB) Мюберра Эресин.

«В прошлом году Турция была на первом месте в списке поездок граждан Азербайджана за границу, а 315 000 туристов посетили Азербайджан из Турции. Таким образом, граждане Турции заняли место в первой пятерке по количеству туристических визитов в Азербайджан. Азербайджан имеет потенциал для приема большего количества туристов из Турции. Для того чтобы реализовать этот важный потенциал и увеличить количество взаимных туристических поездок до 1,85 млн человек, мы будем сотрудничать с нашими азербайджанскими коллегами и проводить рекламную работу», — сказал он.