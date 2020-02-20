Турция и РФ обсуждают возможность проведения совместного патрулирования в Идлибе

Турция и Россия обсуждают возможность проведения совместного патрулирования в сирийском Идлибе для обеспечения безопасности в регионе. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источник в турецком правительстве.

Источник агентства также подтвердил, что в Тегеране может пройти встреча Турции, Ирана и России по ситуации в Идлибе. Однако Рейтер не отмечает, на каком уровне могут состояться контакты.

Ранее в МИД Турции сообщили ТАСС, что представители Турции, России и Ирана работают над согласованием даты трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию.

Накануне замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщил ТАСС, что трехсторонний саммит по Сирии президентов РФ, Ирана и Турции может пройти в Тегеране в начале марта, если будет получено согласие турецкого руководства.

Предыдущая — пятая по счету — трехсторонняя встреча президентов стран — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию состоялась в сентябре 2019 года в Анкаре. Контакты между тремя странами также поддерживаются в рамках встреч высокого уровня по Сирии в Нур-Султане, последняя из которых состоялась 10-11 декабря 2019 года.(ТАСС)