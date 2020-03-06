Турция готова пресечь провокации сторонников Асада в Идлибе

Турция нацелена на выполнение всех пунктов резолюции 2254 Совбеза ООН, предполагающей политическое урегулирование и прекращение противостояния в Сирии.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя журналистам итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и достигнутые соглашения по Идлибу, сообщает Агентство Анадолу.

«В случае, если стороны [Турция и Россия] соглашения о перемирии в Идлибе , будут неукоснительно соблюдать условия договоренностей, то можно будет заявлять об долгосрочной стабилизации ситуации», — сказал глава государства.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турции в Идлибе противостояла не Россия, а режим Башара Асада.

По словам турецкого лидера, Турция готова в любой момент пресечь попытки сторонников Башара Асада нарушить режим прекращения огня и будет сохранять бдительность в данном вопросе.

Эрдоган сообщил, что Анкара не намерена менять места дислокации наблюдательных пунктов в Идлибской зоне деэскалации. «Все наблюдательные пункты останутся в тех же местах, что и сейчас. Нет никаких изменений», — сказал президент.