Кретинизм некоторых армянских СМИ порой зашкаливает настолько, что никакой прибор не в силах его измерить. У них какой-то особенный взгляд на обыденные вещи, после чего следует непостижимые уму выводы.

Вот вам свежий пример. На днях для школьников из Турции была организована экскурсия в освобожденный от армянских оккупантов в 2020 году город Шуша. Обыкновенная для нормального человека новость: турецкие дети ознакомились с достопримечательностями жемчужины Карабаха. Никакой сенсации или крамолы в этом нет и быть не может.

Но это для нормального homo sapiens, но никак не для представителей народа, который в своем эволюционном развитии свернул не туда и уперся в тупик.

Хайские СМИ узрели в этом вполне безобидном мероприятии посягательства на права армян с элементами ксенофобии. Понятно, что это ахинея в степени n, но армяне искренне в это верят. Мало того, пропагандируют чушь, на основе которой создают образ «кровожадных» азербайджанцев.

Итак, читаем вышеупомянутую новость в армянской интерпретации . «Власти Турции и Азербайджана верные взятому курсу, с младенчества прививают детям ненависть ко всему армянскому. В рамках этой политики для школьников из Турции организована «экскурсия» в оккупированный армянский город Шуши».

Знаете, у армян есть странная особенность на грани шизофрении, которая пока еще не изучена мировыми светилами от медицины. Они верят, что изменив одну букву в названии города (в данном случае речь идете о городе Шуша, которую хаи называют Шуши), можно его присвоить.

Этимологию слова «Шуши» армяне и не могут объяснить, в то время как расшифровка слова «Шуша» на азербайджанском языке довольна проста. Шуша означает стекло.

Согласно истории, создатель и первый правитель Карабахского ханства Панах-хан, приехав в гости к правителю Барды, был приглашён им на охоту в ближайшие горы и леса. Очарованный местной природой, хан сказал: «Что за прекрасное место, какой здесь чистый и прозрачный воздух, как будто из стекла. Здесь можно основать прекрасный город». Как видим, никакими армянами в то время там и не пахло. Но это же хаи. Не удивлюсь, если завтра они скажут, что город был основан Месропом Маштоцем. Причем, до его рождения.

Но вернемся к интригующей части новости по-армянски. Возможно, у кого-то «интрига» вызовет саркастическую улыбку, кто-то покрутит пальцем у виска, а армяне впали в очередной «геноцидальный» экстаз.

Оказывается, вопреки всем международным нормам права, нравственно-моральным принципам, «турецкие дети даже заночевали в Шуше, хотя ранее сообщалось, что власти Азербайджана допускают лишь однодневные визиты». Даже?! Это слово более уместно в фразе «все мы люди, даже армяне», но никак к тому, что дети заночевали в Шуше.

Кстати, это не впервые, когда хаи высказывают свою ненависть по отношению к азербайджанским и турецким детям.

В начале марта сего года главарь (это не опечатка) Союза армян России Ара Абрамян в лучших традициях сталинских времен накатал донос на секретаря Бакинско-Азербайджанской Епархии РПЦ, архимандрита Алексия (Никаноров). Он был направлен на имя главы РПЦ, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И в этом письме Ара Абрамян возмущался тем, что на освобожденных землях вновь звучит и детский смех.

Одним словом, грешно смеяться над больными людьми. Но данное выражение имеет силу лишь тогда, когда сами больные знают, что они (простите за тавтологию) больные.

А вот замечание относительно экскурсии азербайджанским властям нужно взять на заметку. Действительно, почему официальный Баку перед тем, как организовать поездку детей в Шушу, не посоветовался с каким-нибудь армянским сапожником или пастухом?

На первый раз азербайджанцам повезло. «Бравые» армяне ограничились предупреждением. Но в следующий раз подобные выкрутасы для нас могут быть чреваты. Чего доброго, Армения объявит нам войну и … сбежит с поля боя. Оно нам надо?..