Турецкая военная база, расположенная на севере Ирака в субботу была атакована тремя реактивными снарядами.

Как передает ТАСС, об этом сообщил иракский новостной портал Shafak News.

По данным представителя местного управления безопасности, по турецкой базе Зликан, расположенной в районе Башика северо-восточнее города Мосул, было выпущено три ракеты. Указывается, что «две из них упали в непосредственной близости от лагеря турецких сил, третья — у подножия прилегающей к базе горы».

Отряды иракских сил безопасности приступили к операции по обнаружению места расположения пусковой установки и поимки преступников, осуществивших запуск снарядов по турецкому военному объекту.