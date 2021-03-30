Цены на подсолнечное масло возобновят рекорды

Рост цен на подсолнечное масло специалисты считают закономерным следствием зависимости местного рынка от импорта этой продукции. При более унифицированном подходе, аналитики называют причиной подорожания также возросшие расходы производителей на сырье. В довесок этому, подорожала логистика, не говоря о таможенных пошлинах – они, по словам экономистов, достигают 40% от стоимости импорта.

Кроме этого, росту цен способствуют заградительные экспортные пошлины в России. Помимо введения пошлин на подсолнечное масло, российские власти также решили повысить ставку экспортной пошлины на семена подсолнечника. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции на заседании в пятницу одобрила решение установить с 1 июля сего года по 1 сентября наступающего года экспортную пошлину на семена подсолнечника в размере 50%, но не менее 320 долларов за тонну, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

Это решение ведомство аргументирует тем, что оно направлено на сохранение необходимого объема соответствующей продукции на внутреннем рынке, защиту граждан от скачков цен на международном рынке и стабилизацию розничных цен на подсолнечное масло в России. Здесь стоит напомнить, что правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, с 9 января были повышены до заградительного уровня экспортные пошлины на вывоз подсолнечника и рапса — сейчас они составляют 30% от таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну. Подобные ставки действуют до 30 июня 2021 года включительно.

Повышение пошлины на экспорт подсолнечника в соседней стране не может не отразиться на нашем рынке, считают в среде исследователей, поскольку сырье импортируется, а РФ – в числе ключевых экспортеров семян подсолнечника на местный рынок.

По некоторым данным, спрос на растительное масло в Азербайджане достигает 158-160 тысяч тонн в год. При этом импорт растительных масел в Азербайджан в позапрошлом году составил 141,5 тыс. тонн, увеличившись на 8,9%. Стоимостный объём поставок остался на прежнем уровне и составил $109,34 млн. Статистические данные также показывают, что Азербайджан по-прежнему зависит от импорта кукурузы и подсолнуха, при том, что производство семян кукурузы и подсолнечника в стране за последние годы увеличилось. По данным Центра аграрных исследований, за последние годы увеличились площади под основные культуры и для повторного посева. Так, повторный посев кукурузы был произведен на посевной площади в 41 тысячу гектаров, производство составило 321,9 тысячи тонн.

Однако производимого сырья недостаточно по причине нехватки площадей с подсолнухом. В Азербайджане не развито производство сырья для подсолнечного масла – его закупают за рубежом, преимущественно в Аргентине, Бразилии и России. Специалист по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов объясняет причины ценового роста невысоким уровнем внутреннего производства. По его словам, на сегодняшний день свое производство в стране покрывает лишь 50% внутренней потребности и этого, естественно, не хватает, а потому приходится налегать на импорт. Вызванные пандемией заградительные меры и подорожание экспортной продукции приводит к ценовому витку – в результате двухлитровая бутылка кукурузного масла местного производства подорожала с 6,45 до 9,45 манатов, то есть рост составил 47%.

И это на фоне того, что оптовая стоимость подсолнечника и подсолнечного масла в России достигла рекорда в начале года, увеличившись двукратно. Об этом говорится в материалах аналитической компании «Совэкон», которая специализируется на изучении аграрных рынков. По данным бизнеса, занятого в производстве и импорте кукурузного и подсолнечного масел в республику, подорожание вызвано ростом цен на сырье в мире. Среднее значение Индекса цен на растительные масла FAO в феврале составило 147,4 пункта, что на 8,6 пункта (или 6,2%) выше январского показателя, достигнув самого высокого уровня с апреля 2012 года. Теперь же цены вновь поползут вверх, поскольку к общему ценовому росту добавится подорожание российского экспорта.

Напомним, что с начала года все растительные масла на мировых рынках принялись дорожать. Неурожай повлиял на то, что сократилось производство пальмового масла и оно замещается рапсовым и подсолнечным маслом. А если растет спрос на данные виды масла – цены повышаются. Внутренний рынок тоже испытывают влияние растущих цен мирового рынка. Отмечается, что мировые цены на рапсовое и подсолнечное масла сформировались под влиянием более низких, по сравнению с первоначальными, прогнозов производства на текущий год и дальнейшего сокращения экспортного предложения, соответственно, в Европейском союзе и Черноморском регионе.