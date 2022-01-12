Стоимость «черного золота», продаваемого на лондонской бирже ICE, начала расти. Согласно последним данным, нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года подорожала на 3%, достигнув 83,3 доллара за баррель. В последний раз стоимость нефти превышала эту отметку 16 ноября прошлого года.

Во время торгов цена февральских фьючерсов на WTI подскочила на 3,43 процента, до 80,91 доллара. В целом нефть продолжают поддерживать ожидания по балансу спроса и предложения, при этом ослабление доллара поспособствовало удорожанию этого вида сырья.