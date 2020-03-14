Центры ASAN xidmət временно закрываются

Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal переходят на особый режим работы.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Сообщается, что с учетом решения Оперативного штаба при Кабмине и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения относительно закрытия мест тесного скопления людей, деятельность подведомственных Госагентству центров ASAN xidmət и ASAN Kommunal ограничивается с 15 по 19 марта 2020-го года.

В этот период обращения будут приниматься на «кол-центр 108».

Граждане, которых заранее предупредили о готовности документов 15-19 марта, могут посетить центры и забрать их.

| 2020-03-14T17:56:52+00:00 14 марта 2020, 17:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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