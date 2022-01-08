В борьбе с подорожанием муки и хлеба Государственная служба по антимонопольной политике и надзору потребительского рынка при Минэкономики совместно с производителями этой продукции установила верхние пределы «реальных» цен.

В результате установлены: оптовая цена 50-килограммового мешка муки – 35,9 маната, розничная цена традиционного (круглого) хлеба весом 500 г – 50 гяпиков, розничная цена традиционного (круглого) хлеба весом 650 г – 65 гяпиков.

Государственная служба сообщила, что продолжает осуществлять строгий контроль соблюдения цен. По результатам мониторинга первых дней оптовая цена муки колеблется в пределах 35,4 – 35,9 маната. Сообщается, что эти цены учитывают стоимость импорта и расходы на переработку.

Основной экспортер пшеницы в Азербайджан — Россия с февраля прошлого года ввела высокие экспортные пошлины. Соответственно, цены на импортируемую оттуда пшеницу выросли примерно на 58% по сравнению с 2019 годом, информирует антимонопольная служба. Дальше – интереснее. Несмотря на введенные лимиты, структура признает, что цены на продовольственную пшеницу, муку и хлеб не регулируются тарифами, а зависят от спроса и предложения. Но тут же отмечает, что в прошлом году они удерживались ниже реальных при помощи крупных инвестиций, однако поддерживать их на прежнем уровне одними лишь прошлыми мерами долгосрочно становится невозможно.

Следуя из этого заявления, результаты не заставили себя дожидаться. Занятый в импорте пшеницы и производстве муки бизнес скорректировал цены на муку к стоимости импортных поставок. Но оставлять ситуацию без контроля не рискуют. Потому, мол, госслужба провела переговоры с крупными импортерами и производителями во избежание ценовых манипуляций на рынке сбыта и «обеспечила контроль за процессом». Словом, на смену прошлым заявлениям о борьбе с «необоснованным завышением», когда оставалось догадываться, какие же цены считать обоснованными, структура перешла к конкретным цифрам, фактически расставив ценовые лимиты.

Если правительство приняло какой-то официальный документ о пределе цен на те или иные товары, как это было сделано недавно в России, впоследствии можно использовать такое понятие, как искусственное завышение цен, считает руководитель Общественного объединения по защите прав потребителей Эюб Гусейнов.

«В противном случае говорить об этом неуместно, поскольку речь про рыночное ценообразование по законам спроса и предложения. Местный рынок считается либеральным и про регулирование цен не могло бы идти речи. Но в случае крайней необходимости правительство может принять такое решение и после препятствовать завышению цен. В целом же производители хлеба, в том числе и «социального», имеют право устанавливать цены самостоятельно, а задача правительства – создавать благоприятные условия для всех участников рынка – производителей и продавцов.

Условием падения цен, в том числе и на заводской хлеб, является конкуренция. Впрочем, контролируются у нас только цены на так называемый круглый, заводской хлеб. Я неоднократно говорил, что из-за такого регулирования пекарни по выпуску «социального» хлеба дошли до «красной линии». Если правительственные структуры продолжат незаконным путем вмешиваться в ценообразование, дойдет до того, что предприятия по выпуску такого хлеба будут закрываться или же переориентируют свое производство на выпуск хлеба, цены на который не регулируются. Потому следует задействовать все возможные рычаги для снижения цен. Один из них – работа с владельцами крупных торговых сетей, которые требуют немалые деньги, в том числе и бонусы у пекарен за место на прилавке. Торговые сети могут сделать шаг навстречу государственной политике по стабилизации цены хлеба, поскольку правительство создало для них все условия. В таком случае и цены на социальный хлеб не будут повышаться», — сказал он в беседе с #.

Помимо непосредственно ценового регулирования последние годы правительство использует другие экономические рычаги. Еще на волне девальвации ввоз и продажа пшеницы, муки и хлеба в Азербайджане были освобождены от НДС, поскольку падение национальной валюты создавало риски подорожания важнейшего продукта потребительской корзины. Это решение не единожды продлевалось. Известно, что помимо освобождения импорта пшеницы от НДС все эти годы Министерство экономики проводило политику стабилизации цен на хлебобулочный ассортимент. По свидетельству экономиста Халида Керимли, правительство применяло целый комплекс мер содействия занятому в этой сфере бизнесу, но поддерживать стабильность цен в условиях подорожания ввозимой пшеницы становится сложно.

В экспертном сообществе уверены, что правительственным чиновникам не мешает задуматься не только о ценах, но и контроле над соблюдением технических требований в производстве хлеба. К сожалению, опрошенные нами специалисты не смогли однозначно ответить, какие нормы и технические правила действуют в отношении местных пекарен. Единый государственный стандарт хлеба, принятый в октябре минувшего года, содержит ужесточенные требования к качеству хлеба, но документ не публикуется в открытом доступе. В Азербайджанском институте стандартизации сообщили, что желающие ознакомиться с текстом стандарта должны явиться в здание ведомства и купить его.