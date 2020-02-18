Трюдо заявил, что ситуация с протестами коренных жителей Канады будет решена мирным путем

Ситуация, связанная с несогласием коренных народов Канады со строительством газопровода Coastal GasLink, будет решена исключительно мирным путем и как можно быстрее. Об этом в понедельник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на оперативном совещании с членами кабмина.

«Премьер-министр подчеркнул важность урегулирования ситуации мирным путем через продолжающийся диалог, — говорится в заявлении пресс-службы главы правительства, опубликованном по итогам встречи. — Премьер-министр и министры продолжают активно участвовать в решении этого вопроса, <…> чтобы как можно быстрее его урегулировать». Члены кабмина также заявили, что протестующие имеют право на выражение своего мнения. В пресс-службе добавили, что правительство Канады находится в постоянном контакте с лидерами коренных народов страны.

Из-за протестов индейцев Трюдо отменил в понедельник свою поездку на конференцию стран Карибского сообщества (КАРИКОМ) на Барбадосе. По его словам, ему нужно оставаться в Канаде «для устранения текущих инфраструктурных сбоев».

С прошлой недели коренные жители Канады протестуют против решения о строительстве газопровода Coastal GasLink, который, как они полагают, будет частично сооружен на их исторической территории. С 13 февраля из-за того, что протестующие начали активно перекрывать железнодорожные пути, в некоторых провинциях временно отменены пассажирские и товарные перевозки. Так, о временной приостановке всех пассажирских поездов, курсирующих между Монреалем (провинция Квебек), Оттавой и Торонто (оба города расположены в провинции Онтарио), сообщила железнодорожная компания Via Rail. Товарные и пассажирские железнодорожные перевозки нарушены также в провинции Британская Колумбия, где и планируется построить газопровод.