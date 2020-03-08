Третий человек умер от коронавируса в Австралии

Третий человек умер от заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Австралии. Об этом в воскресенье сообщила главный санитарный врач штата Новый Южный Уэльс Керри Чант.

По ее информации, пациент в возрасте 80 лет умер от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, в одной из больниц Сиднея в ночь с субботы на воскресенье. Сообщается, что мужчина заразился при контакте с инфицированным сотрудником дома престарелых на севере Сиднея и спустя три дня после постановки диагноза умер.

Ранее власти сообщали о двух летальных исходах. В доме престарелых в Сиднее умерла 95-летняя женщина, 78-летний мужчина умер в больнице Перта. Общее число инфицированных на континенте составляет на данный момент 76 человек, однако власти прогнозируют значительный рост числа заразившихся в ближайшие недели.(ТАСС)

| 2020-03-08T10:31:37+00:00 8 марта 2020, 13:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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